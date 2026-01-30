ABW, działając w międzynarodowym zespole śledczym powołanym pod patronatem Eurojust, zgromadziła materiał dowodowy, który pozwolił na postawienie przed sądem grupy terrorystycznej odpowiedzialnej za akty dywersji w Europie – poinformował w piątek (30 stycznia) na platformie X rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Jednym z członków grupy jest zatrzymany za podpalenia w 2024 r. w Polsce i Czechach obywatel Kolumbii – dodał Dobrzyński.

Działali na zlecenie rosyjskiego wywiadu

Rzecznik powołał się na komunikat, który ukazał się na stronie Eurojust. Dotyczy on grupy terrorystycznej działającej na zlecenie rosyjskiego wywiadu, która dokonywała podpaleń obiektów handlowych, transportowych i fabrycznych w Polsce, w Czechach i Rumunii.

W Polsce od 2024 r. śledztwo prowadzą funkcjonariusze Delegatury ABW w Radomiu pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

W trakcie postępowania ujawniono działalność dywersyjną obywatela Republiki Kolumbii odpowiedzialnego również za kolejne podpalenia w Czechach.

Przed wyjazdem do Czech mężczyzna dokonał dwóch podpaleń w Polsce – w składach materiałów budowlanych w Warszawie i Radomiu. Nagrania tych incydentów zostały później rozpowszechnione przez rosyjskojęzyczne media internetowe, fałszywie przedstawiając je jako akty sabotażu przeciwko infrastrukturze wojskowej NATO w celach dezinformacyjnych i propagandowych.

Kolumbijczyk został zatrzymany w Czechach i tam aktualnie odbywa karę 8 lat pozbawienia wolności. Prowadzone w Polsce postępowanie dotyczące podejrzanego i jego mocodawców ma charakter rozwojowy i jest w toku. W najbliższym czasie ma być rozszerzone o kolejne wątki.

Jak podano w komunikacie, powołany przez Eurojust międzynarodowy wspólny zespół śledczy zidentyfikował domniemanych sprawców i postawił ich przed sądem. Po procesach w Rumunii i Czechach skazano dwie osoby. Na Litwie proces sześciu podejrzanych ma się rozpocząć jeszcze w tym roku.

Wspólny zespół śledczy ujawnił, że wszystkie czyny zostały dokonane przez tę samą grupę terrorystyczną, mającą związki z rosyjskim wywiadem. W efekcie multilateralnej wymiany informacji ustalono identyczny modus operandi sprawców, którzy stosowali te same metody i działali w celu zastraszenia ludzi, wzbudzania strachu i nieufności oraz utrudniania wsparcia dla Ukrainy.

Eurojust poinformował, że służby wytypowały też wspólnych dla wszystkich zdarzeń koordynatorów i zleceniodawców aktów dywersyjnych.

Taka międzynarodowa koordynacja organów śledczych pozwoliła także na prowadzenie czynności procesowych zgodnie z fundamentalną zasadą prawną ne bis in idem (łac. nie dwa razy w tej samej sprawie), zakazującą podwójnego ścigania i sądzenia tej samej osoby za ten sam czyn

– wskazano w komunikacie.

Wsparcie operacyjne wszystkim zaangażowanym krajom zapewnił Europol.