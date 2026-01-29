Nowelizacja ustawy o KRS idzie do prezydenta. Senat uchwalił ją w brzmieniu zaproponowanym przez Sejm. Regulacja przewiduje, że 15 sędziów-członków KRS znów będą wybierać sędziowie. Obecnie jest to kompetencja Sejmu.

Zgodnie z uchwalonymi przepisami wyłonienie 15 sędziów-członków KRS będzie odbywać się w wyborach z udziałem wszystkich sędziów. Mają być tajne i bezpośrednie, a nad całością głosowania ma czuwać Państwowa Komisja Wyborcza.

Senator Koalicji Obywatelskiej Tomasz Grodzki mówi, że to rozwiązanie przywróci niezależność KRS:

Przeciwko ustawie opowiedzieli się senatorowie Prawa i Sprawiedliwości. Marek Pęk z PiS uważa, że regulacja przywróci w sądownictwie system kastowy, jaki w jego ocenie funkcjonował przed 2017 rokiem:

Ustawa trafi teraz do prezydenta. Karol Nawrocki może ją podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego.

Również bez poprawek Senat przyjął ustawę o wygaszeniu rozwiązań pomocowych dla obywateli Ukrainy w związku z wojną i nowelizację ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.