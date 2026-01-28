Rok 2026 przynosi znaczące zmiany w przepisach ruchu drogowego. Część z nich już zaczyna obowiązywać, kolejne wejdą w życie w kolejnych terminach. Jedną z wyczekiwanych jest obniżenie wieku uprawniającego do zdobycia prawa jazdy. Nowy regulacji jest sporo – to m.in. zaostrzenie kar dla kierowców popełniających poważne wykroczenia czy obowiązek poruszania się w kaskach na rowerach i hulajnogach dla osób poniżej 16 roku życia. Co warto wiedzieć o zmianach, z których kolejne zaczną obowiązywać od 3 marca? Gośćmi audycji są: naczelniczka wydziału ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze podpinspektor Katarzyna Świerkowska-Teska oraz instruktor nauki jazdy Grzegorz Krępa