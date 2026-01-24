Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej generał Krzysztof Stańczyk powiedział w Polskim Radiu 24, że w Afganistanie i Iraku Polacy pełnili trudne misje, za które część żołnierzy zapłaciła najwyższą cenę. To reakcja na słowa amerykańskiego prezydenta o sojusznikach, którzy jego zdaniem nie byli na pierwszej linii frontu w takich misjach, jak Afganistan.

Donald Trump stwierdził w jednym z wywiadów, że w Afganistanie sojusznicy z NATO „pozostawali nieco z tyłu, z dala od linii frontu.”

– Byliśmy pełnoprawnymi uczestnikami tych misji – ocenił generał Krzysztof Stańczyk:

W misjach w Iraku i Afganistanie zginęło 43 polskich żołnierzy oraz jeden pracownik wojska. Nasze siły zbrojne były jednymi z pierwszych, które odpowiedziały na apel administracji USA o udział w operacjach, które miały być odpowiedzią na zagrożenie terroryzmem.