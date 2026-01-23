Podokręg Żagań Lubuskiego Związku Piłki Nożnej zaprasza na sportowe wydarzenie. W sobotę w sali sportowej kompleksu Arena rusza Powiatowy Halowy Turniej Piłki Nożnej. Podczas spotkania do rywalizacji stanie 12 drużyn z terenu powiatu.

To 5 już edycja imprezy. – Za każdym razem poziom jest bardzo wyrównany. Zachęcamy do kibicowania zawodnikom. Zapowiada się kilka emocjonujących rozgrywek. To także event sprzyjający integracji, więc czekamy na całe rodziny – mówi przewodniczący podokręgu Mariusz Krugły:

– Turniej wpisał się już w kalendarz imprez sportowych. To takie zimowe święto piłki halowej – zaznacza organizator:

Początek rozgrywek godzina 10.00.