Łukasz Matyjasek pozostaje na stanowisku dyrektora Żarskiego Domu Kultury. Ogłoszony przez magistrat konkurs na stanowisko nie przyniósł zmian kadrowych. Dotychczasowy zarządca placówki kierować będzie pracą zespołu przez kolejne lata.

W ramach plebiscytu wpłynęła tylko jedna kandydatura. – Tym samym pozostawiamy funkcjonowanie domu kultury w tych samych rękach. Dyrektor wywiązuje się ze swoich obowiązków należycie, więc jesteśmy spokojni o to, że działania w kulturze pozostaną na takim samym, wysokim poziomie – mówi burmistrz Edyta Gajda:

Dodajmy, że Łukasz Matyjasek na stanowisko dyrektora ŻDK wyznaczony został na 3 lata.