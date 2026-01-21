Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach zaprasza mieszkańców na spotkanie autorskie. Gościem placówki będzie profesor Małgorzata Mikołajczak, prezeska Lubuskiego Towarzystwa Naukowego. Sobotnie wydarzenie odbędzie się w sali konferencyjnej przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 2.

Spotkanie połączone będzie z promocją książki. – Zachęcamy do udziału w ciekawym przedsięwzięciu. Nasz gość specjalizuje się między innymi w badaniach regionalistycznych, porusza kwestie literatury osadniczej – mówi przedstawicielka muzeum Aneta Narolska:

Początek spotkania w żarskim muzeum godzina 16.00.