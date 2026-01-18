Dwa pociągi dużych prędkości wykoleiły się w niedzielę (18 stycznia) w prowincji Kordoba na południu Hiszpanii – podała hiszpańska agencja prasowa EFE. Kilka osób jest rannych, nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych.

Wypadek spowodował wstrzymanie ruchu kolejowego na linii łączącej Madryt z Andaluzją. Na miejsce zdarzenia udały się służby ratunkowe.

?? WATCH: ???? SPAIN Two high-speed trains derailed in Adamuz, Andalusia. An Iryo train and a separate AVE service were affected. Emergency crews responding; multiple casualties reported. https://t.co/2NrtjhOzqt pic.twitter.com/Fpj43NR485 — Info Room (@InfoR00M) January 18, 2026

Minister transportu Hiszpanii Oscar Puente udał się późnym wieczorem na madrycki dworzec Atocha, aby koordynować z centrum kryzysowego akcję ratunkową.