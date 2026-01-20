40 uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu nowosolskiego i studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego odebrali dziś dyplomy ukończenia szkolenia w zakresie elektromobilności. W programie kursu było serwisowanie pojazdów elektrycznych i stacji ładowania. – Jest to pierwszy krok w kierunki naprawy takich pojazdów – mówi Grzegorz Kenigsberg, dyrektor Centrum Kształcenia i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli, gdzie mieści się Branżowe Centrum Umiejętności.

Mateusz Prusal i Konrad Kondratowicz z IV klasy technikum o specjalności mechatronika zadowoleni są z udziału szkoleniu.

W marcu, w nowosolskim centrum rozpoczną się szkolenia z zakresu naprawy pojazdów elektrycznych.