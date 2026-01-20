To saga osadzona jest w czasach króla Władysława Jagiełły. Ta epicka opowieść przeplata niezwykłe losy bohaterów ze światem pradawnej magii. Opowiada o dwórkach królowej Jadwigi, dzielnych rycerzach i Krzyżakach, a jednocześnie wciąga w atmosferę tajemniczej Żmudzi – krainy guseł, wiedźm, uzdrawiaczy,, niebezpiecznych istot czyhających w lasach na podróżnych…

Magdalena Kawka to autorka która wkracza w serca czytelników dzięki swojej różnorodnej twórczości literackiej. Jej długotrwała kariera na rynku wydawniczym zaowocowała licznych powieściach, które zdobyły uznanie zarówno w Polsce, jak i wśród międzynarodowej publiczności. Kawka jest znana z umiejętności łączenia gatunków, dzięki czemu każda jej książka to nowa interesująca opowieść, zachęcająca do głębszego zastanowienia się nad ludzkimi emocjami, relacjami społecznymi i szerszymi wątkami społecznymi.

20.30 Rozmowa z autorką