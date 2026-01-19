Ukraińskie władze alarmują, że Rosja będzie zadawać kolejnych uderzeń w ukraińską energetykę. Zdaniem ekspertów celem Kremla może być odcięcie ukraińskich elektrowni atomowych od systemu przesyłu prądu, co spowoduje potężny kryzys energetyczny.

Dziś Rosjanie uderzyli w obiekty energetyczne w Odessie, Charkowie i obwodzie czernihowskim. Brak prądu i ogrzewania daje się we znaki także mieszkańcom Kijowa i wielu innych miast. Przerwy w dostawach energii obejmują cały kraj.

„Kreml chce doprowadzić do całkowitego paraliżu przesyłu prądu w okresie mrozów” – ocenia szef ukraińskiego Centrum Bezpieczeństwa i Współpracy Dmytro Żmajło.

Jak dodał, Rosjanie nie będzie uderzać bezpośrednio w elektrownie atomowe, ale niszczyć duże podstacje przesyły prądu, a wiele z dych podstacji jest krytycznie ważnych dla działania elektrowni jądrowych.

„Może chodzić o zatrzymanie ich pracy w okresie niskich temperatur” – oceniał ekspert.

Elektrownie atomowe produkują około połowy prądu na Ukrainie. Tymczasem ubiegłej nocy temperatura w Kijowie spadła do -17 stopni Celsjusza. Mrozy mają utrzymywać się przez kilka kolejnych tygodni.