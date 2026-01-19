Prezydent Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie od Donalda Trumpa do Rady Pokoju dla Strefy Gazy – potwierdził szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Poinformował również, że nie ma jeszcze decyzji w kwestii dołączenia prezydenta do inicjatywy, jednak w najbliższym czasie będzie to przedmiotem rozmów z Amerykanami.
Przydacz podkreślił, że taki gest służy wizerunkowi Polski na arenie międzynardowej.
Radzie Pokoju ma przewodniczyć Donald Trump. W jej skład wejdą przedstawiciele około 60 państw i organizacji, w tym liderzy Francji, Niemiec, Włoch, Kanady i Turcji, a także reprezentanci regionu Bliskiego Wschodu. Rada ma zajmować się między innymi odbudową terytoriów po konflikcie, wspieraniem relacji regionalnych oraz przyciąganiem inwestycji.
