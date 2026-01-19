Trwają poszukiwania zaginionego 20-letniego Mariusza Małyszka. Mężczyzna w sobotni wieczór, ok. godz. 22:00 zaginął w okolicach miejscowości Pamięcin w powiecie słubickim i do chwili obecnej nie wrócił do miejsca zamieszkania.

Dwudziestolatek ma ciemne, kręcone włosy. W chwili zaginięcia był ubrany w czarną pikowaną kurtkę i czarne spodnie.

Poszukiwania prowadzą policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Słubicach wspierani przez gorzowskich funkcjonariuszy oraz strażaków. Mówi mł.asp. Mariusz Kaźmierski z Komendy Powiatowej Policji w Słubicach:

Pomocne informacje można także przekazać pod numerem alarmowym 112.