Państwowa Szkoła Muzyczna 1 i 2 stopnia w Żaganiu zaprasza na koncert noworoczny. Muzyczne wydarzenie odbędzie się 21 stycznia w sali kryształowej Żagańskiego Pałacu Kultury. Zaproszenie szczególnie kierowane jest do babć i dziadków.

Przed publicznością wystąpią soliści, zespoły kameralne, chór oraz orkiestra. – Przygotowaliśmy kilka muzycznych niespodzianek. Mamy nadzieję, że za sprawą naszych podopiecznych oraz prowadzących ich nauczycieli zabierzemy słuchaczy w piękną podróż – mówi dyrektor szkoły Hubert Dziedzic:

– Podobny koncert, choć z nieco zmieniony repertuarem zaplanowaliśmy dla mieszkańców podżagańskiego Bożnowa – zaznacza organizator:

Wstęp na oba koncerty jest wolny.