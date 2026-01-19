Żarski Dom Kultury zachęca mieszkańców do przekazywania przedmiotów na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Organizatorzy finału w mieście przypominają także o zmianie miejsca lokalizacji sztabu WOŚP.

Do rozpoczęcia 34 edycji gry z orkiestrą Jerzego Owsiaka pozostało już kilka dni. – Zwieramy szyki i dopinamy wszystko, ale wciąż czekamy na nietuzinkowe rekwizyty, które Żaranie chcieliby przekazać na tę szlachetną akcję – mówi dyrektor placówki Łukasz Matyjasek:

– Przenosimy się w tym roku z siedziby przy ulicy Wrocławskiej i Salonu Wystaw Artystycznych w nową lokalizację, gdzie wspólnie zagramy dla dzieci – zaznacza organizator:

Dodajmy, że WOŚP zagra także w filii Żarskiego Domu Kultury w dzielnicy Kunce.