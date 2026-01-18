W wyborach na przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej wystartuje jeden kandydat – obecny lider partii, premier Donald Tusk. Termin zgłaszania kandydatów minął w sobotę o północy.

Wybory szefa KO odbędą się 8 marca. Będą przeprowadzone w formie tradycyjnej – członkowie KO będą głosować w wyznaczonych miejscach wrzucając do urn karty do głosowania.

Do soboty mogli się zgłaszać kandydaci na przewodniczącego partii. Wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela, która jako krajowy komisarz wyborczy KO będzie czuwać nad wyborami, poinformowała PAP, że wpłynęło tylko jedno zgłoszenie – premiera Tuska.

8 marca, wraz z głosowaniem na szefa ugrupowania, odbędą się też wybory na przewodniczących regionów i powiatów, członków rad powiatów oraz delegatów powiatów. Termin na zgłaszanie się kandydatów na szefów regionów i powiatów upłynie 20 lutego. Po dwóch tygodniach zostanie przeprowadzona ewentualna druga tura.

Wybory nowych władz KO formalnie już się zaczęły od najniższego szczebla w strukturze partii. Od soboty 17 stycznia do 20 lutego koła, czyli podstawowe jednostki organizacyjne KO, mają czas na zwołanie zebrania i wybranie swoich zarządów i szefów.

W ostatnim etapie, w dniach 14–28 marca, będą wybierani członkowie Rady Krajowej, Krajowego Sądu Koleżeńskiego, Krajowej Komisji Rewizyjnej, regionalnych komisji rewizyjnych i sądów koleżeńskich, a także zarządów regionów i zarządów powiatów.

Wybory w KO mają być dopełnieniem zmian w ugrupowaniu – w październiku ub. r. zdecydowano o przemianowaniu Platformy Obywatelskiej na Koalicję Obywatelską i poszerzeniu tego grona o członków byłych partii: Nowoczesnej i Inicjatywy Polska. Działacze tych dwóch rozwiązanych formacji będą mogli wziąć udział w głosowaniu na nowe kierownictwo KO pod warunkiem, że wypełnią deklaracje członkowskie i zostaną zweryfikowani pod kątem formalnym.