Najnowszy odwiert geotermalny w Szaflarach ma znacznie wyższy potencjał złoża niż zakładano – powiedział PAP wójt gminy Szaflary Rafał Szkaradziński. Temperatura wody sięga 120 st. C, a wydajność złoża może wynosić ok. 400 m sześc./h, co potencjalnie pozwala na produkcję energii elektrycznej – wyjaśnił.

Odwiert geotermalny w Szaflarach miał być rekordowy na skalę światową – planowano osiągnięcie głębokości 7 km i temperatury powyżej 150 st. C. Prace rozpoczęto w kwietniu 2023 r. i pierwotnie miały zakończyć się wiosną 2024 r. Napotkano jednak szereg problemów technicznych. Na głębokości około 6 km wystąpiły bardzo twarde formacje skalne, następnie doszło do awarii głównego silnika wiertni i zerwania przewodu głównego na 6096 m. Ostatecznie prace zakończono na poziomie 6103,2 m.

Na ostateczne wyniki potwierdzone raportami jeszcze czekamy, ale już dziś możemy powiedzieć, że zarówno wydajność, jak i temperatura wody są wyższe niż przewidywano. Mówimy o wydajności rzędu 400 m sześc. na godzinę i temperaturze sięgającej nawet 120 st. C, przy stosunkowo niskiej mineralizacji, szacowanej na około 12 g/dm sześc.

– powiedział Szkaradziński.

Geotermia do produkcji energii elektrycznej

Podczas wierceń potwierdzono dwa horyzonty wodonośne. Oprócz znanego poziomu, z którego korzysta m.in. Geotermia Podhalańska, ujawniono nowy na głębokości ok. 5 tys. m, który gmina planuje wykorzystać.

Parametry odwiertu pozwolą na produkcję energii elektrycznej na znaczną skalę. Biorąc pod uwagę temperaturę blisko 120 st. C, mamy duży potencjał do wytwarzania energii

– wyjaśnił wójt.

Na pytanie, czy energia wystarczy na potrzeby samego przedsiębiorstwa ciepłowniczego, Szkaradziński odpowiedział: – Z pewnością ilość wytwarzanej energii elektrycznej wystarczy nie tylko dla przedsiębiorstwa, ale będzie mogła trafić do innych odbiorców. To projekt, który może zapewnić niezależność energetyczną na naszym obszarze.

Produkcja energii elektrycznej ze źródeł geotermalnych to pionierski projekt w skali kraju; żaden inny odwiert w Polsce nie ma podobnych parametrów. Teren, na którym się znajdujemy, daje wyjątkowe możliwości

– dodał wójt.

Pytany o finansowanie projektu, Szkaradziński wskazał: – Przy realizacji całej inwestycji od początku możemy liczyć na wsparcie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Uzyskanie tak dobrych parametrów otworu tylko wzmocni tę współpracę.

Geotermia do ogrzewania domów

Równolegle trwa budowa magistrali geotermalnej, która ma służyć do ogrzewania domów.

Zaawansowanie robót wynosi obecnie około 50 proc. Budujemy magistralę przede wszystkim z myślą o mieszkańcach gminy, jako szkielet dla przyszłych osiedlowych sieci ciepłowniczych

– powiedział Szkaradziński.

Zaznaczył przy tym, że Nowy Targ realizuje własny odcinek magistrali, który również ma być zasilany z odwiertu w Szaflarach.

W tym roku gmina rozpocznie budowę pierwszych przyłączy do około 80 budynków w sołectwie Szaflary.

Posiadamy pozwolenia na budowę blisko 1 tys. przyłączy ciepłowniczych na terenie czterech sołectw. Ograniczeniem mogą być jedynie środki finansowe i bariery administracyjne, które mamy nadzieję jak najszybciej usunąć

– dodał wójt.

Gmina nie wyklucza wykonania kolejnych odwiertów geotermalnych. Zdaniem Szkaradzińskiego projekt wpisuje się w strategię Unii Europejskiej i politykę energetyczną rządu RP, mając kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego regionu.