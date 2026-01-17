Prezydent USA Donald Trump zapowiedział wprowadzenie rosnących ceł wobec państw europejskich w związku z kwestią Grenlandii.

„Przez wiele lat subsydiowaliśmy Danię oraz wszystkie kraje Unii Europejskiej, a także inne państwa, nie pobierając od nich ceł ani żadnych innych form wynagrodzenia. Teraz, po wiekach, nadszedł czas, aby Dania się odwdzięczyła – stawką jest pokój na świecie!” – zaznaczył Trump we wpisie na swojej platformie Truth Social.

Amerykański prezydent zapowiedział, że od lutego br. Dania, Norwegia, Szwecja, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Niderlandy oraz Finlandia zostaną objęte 10-proc. cłem na wszystkie towary wysyłane do USA.

Stawki wzrosną do 25 procent od 1 czerwca i będą obowiązywać do momentu zawarcia porozumienia w sprawie pełnego zakupu Grenlandii.

„Chiny i Rosja chcą Grenlandii i Dania nie jest w stanie nic z tym zrobić. Tylko Stany Zjednoczone Ameryki, pod moim przywództwem, mogą brać udział w tej grze – i to bardzo skutecznie. Nikt nie tknie tego świętego skrawka ziemi, zwłaszcza że w grę wchodzi bezpieczeństwo narodowe USA oraz bezpieczeństwo świata jako całości” – dodał Donald Trump.

Jak zaznaczył, cła będą obowiązywać do momentu osiągnięcia porozumienia, a USA pozostają gotowe do negocjacji w każdej chwili.