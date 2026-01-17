Żagańska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna otrzymała grant w wysokości 150 tysięcy złotych w ramach projektu „Perspektywa 3P”. Pieniądze przeznaczone zostaną na kupno sprzętu komputerowego, narzędzi diagnostycznych i sal terapeutycznych.

To najwyższa kwota przydzielona podobnym placówkom w całym województwie. – Wciąż rośnie zapotrzebowanie na pomoc dzieciom w powiecie, dlatego cieszy nas bardzo, że potrzeby poradni zostały dostrzeżone. Projekt przewiduje między innymi stworzenie tak zwanej sali światła i dźwięku. Zakupione zostaną także nowoczesne narzędzie do terapii logopedycznej i psychologicznej – mówi starosta żagański Anna Michalczuk:

Dodajmy, że projekt realizowany jest przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.