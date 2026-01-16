Bramkarz Daniel Słobodzian został nowym graczem Lechii Zielona Góra.

Ma 18 lat, jest wychowankiem Budowlanych Lubsko.

W młodym wieku trafił do Akademii Piłkarskiej Śląska Wrocław, w której był w latach 2018-20.

Potem przeniósł się do Akademii Piłkarskiej Zagłębia Lubin i do Lechii przechodzi właśnie z tego klubu. Mówi nam o jego zatrudnieniu prezes Maciej Murawski:

Tymczasem Lechia również będzie miała nowego obrońcę – to Dawid Korzeniowski, który ostatnio był w juniorskich grupach Legii Warszawa, z którą grał w Centralnej Lidze juniorów, a wcześniej w Śląsku Wrocław. Ma 17 lat, karierę zaczynał w Chojniku Jelenia Góra:

Na razie z Lechii nikt nie odszedł, ale słychać, że jeden z piłkarzy jest niezadowolony z minut, które dostaje i chce odejść. Nie wiemy na razie, kto to.