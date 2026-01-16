Galeria i Pracownia Plastyczna „2 piętro” zaprasza na wernisaż wystawy „Młode talenty oraz twórcy profesjonalni”. Podczas wydarzenia zaplanowanego na 19 stycznia zaprezentowane zostaną prace uczestników warsztatów.

Ekspozycja przedstawiać będzie techniki malarskie wykonane przez dzieci, młodzież, ale i dorosłych. – Będzie to takie zderzenie dwóch światów. Część z osób prezentujących własne prace naprawdę zaskakuje potencjałem, więc zapraszam serdecznie do spotkania. Event rozpoczniemy małym koncertem gitarowym – mówi organizatorka przedsięwzięcia Żaneta Chłostowska-Szwaczka:

Wernisaż w galerii przy ulicy Rynek 11 rozpocznie się o godzinie 19.00.