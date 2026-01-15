Na terenie gminy Nowe Miasteczko rozpoczęła działalność samorządowa komunikacja autobusowa. Gmina otrzymała na ten cel 250 tysięcy złotych dotacji z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Powstało sześć linii, które połączyły wszystkie sołectwa gminy z Nowym Miasteczkiem, a tym samym zwiększyły dostęp mieszkańców do sklepów, urzędów i poradni zdrowia. Autobusy wykonują codziennie 26 kursów, przewożąc także uczniów – mówi burmistrz Paweł Kozłowski.

Rocznie organizacja komunikacji autobusowej będzie kosztowała około 700 tysięcy złotych.