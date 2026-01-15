– Podczas spacerów po lesie nie dokarmiajmy dzikich zwierząt – mówi Łowczy Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego. Jest tak z dwóch powodów: Po pierwsze dokarmiać mogą tylko dzierżawcy i zarządcy danych obwodów łowieckich. Po drugie są regulacje prawne, które zabraniają dokarmiania na przykład dzików. Ma na to wpływ ASF, czyli Afrykański Pomór Świń.

Jak mówi Jacek Banaszyk chodzi również o warunki panujące na dworze:

Paweł Mrowiński z Nadleśnictwa Lubsko mówi, że również leśnicy starają się dostarczyć pożywienie na przykład dla jeleniowatych, dlatego dokarmianie przez osoby postronne jest zbędne. Jak dodaje, zimą robione są planowe wycinki właśnie po to, żeby dostarczyć zwierzynie naturalnego pokarmu:

Dodajmy, że dokarmiając zwierzynę leśną narażamy ją na wiele niebezpieczeństw związanych z jej przemieszczaniem koło szlaków komunikacyjnych lub koło żerowisk drapieżników.