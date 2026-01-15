Iłowa zaprasza mieszkańców gminy do kibicowania podczas Gminnego Turnieju Futsalu o Puchar Burmistrza. Sportowe wydarzenie odbędzie się w sobotę w hali widowiskowo-sportowej w miejscowości. Wstęp jest wolny.

To już 11 edycja potyczek w piłkę halową. – Za każdym razem imprezie towarzyszy niesamowita atmosfera. Mam nadzieję, że tak będzie i tym razem. Zachęcamy do dopingowania swoich zespołów, ale i drużyn przeciwnych, bo to w końcu integracja przez sport – mówi włodarz gminy Paweł Lichtański:

– Od już jedenastu lat swoją drużynę wystawiają na turnieju oldboje. I radzą sobie naprawdę świetnie – zaznacza włodarz gminy:

Pierwszy gwizdek godzina 15.00.