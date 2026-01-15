Drogi krajowe w regionie mają czarne nawierzchnie i są przejezdne, ale na lokalnych drogach w wielu miejscach jest ślisko. Komunikat o przejezdności dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze wskazuje najtrudniejszą sytuację na trasach w trzecim standardzie zimowego utrzymania. Są miejsca, gdzie na nawierzchniach jest warstwa lodu.

Gołoledź jest na DW 134 – Muszkowo – Ośno Lubuskie – Rzepin – Urad, DW 137 – Słubice – Ośno Lubuskie – Sulęcin – Trzciel, DW 139 – Górzyca – Kowalów – Rzepin – Debrznica. Na pozostałych drogach przeważnie lokalna śliskość. Drogowcy działają z użyciem posypywarek i pługów, ale sytuacja wciąż jest trudna.

Dodatkowo w regionie utrzymuje się mgła – tak jest w powiatach: krośnieńskim, międzyrzeckim, nowosolskim, świebodzińskim, wschowskim i zielonogórskim. Są miejsca, gdzie widoczność ograniczona jest zaledwie do stu metrów.