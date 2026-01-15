W Żarach ruszyła akcja odbioru choinek od mieszkańców. Poświąteczne drzewka można pozostawiać we wskazanych przez urząd lokalizacjach na terenie miasta. Akcja potrwa do 2 lutego.

Przyjmowane są choinki wyłącznie bez ozdób. – Co roku pojawia się problem, co zrobić z obsypującym już się świerkiem czy jodłą. Razem w zaangażowanym w projekt Miejskim Ośrodkiem Sportu, Rekreacji i Wypoczynku wychodzimy z propozycją pomocy mieszkańcom i zabierzemy takie drzewka. Wybraliśmy kilka miejsc zbiórki, aby mieszkańcy nie mieli daleko do tych punktów – mówi burmistrz Edyta Gajda:

Dodajmy, że choinkę można również wystawić przed posesję w planowanym dniu odbioru bioodpadów.