Starostwo Powiatowe w Żaganiu rozpoczęło nabór wniosków na dotacje do prac konserwatorskich przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Dokumenty należy złożyć w biurze podawczym przy ulicy Dworcowej 39. Samorząd zabezpieczył na ten cel 50 tysięcy złotych.

Wykaz załączników, które należy przedłożyć dostępny jest na stronie internetowej urzędu. – Czekamy na podmioty, które planują wykonać renowację obiektów zabytkowych. Nie jest to wygórowana suma, ale chętnie dokładamy pieniądze do takich inicjatyw – mówi starosta żagański Anna Michalczuk:

Wnioski przyjmowane są do 15 lutego.