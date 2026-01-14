Mrozy w Lubuskiem ustępują, jednak ostatnie niskie temperatury i zalegający śnieg sprawiły, że dzika zwierzyna poszukuje łatwego pokarmu w rejonie gospodarstw. Na szybki łup czekają także wilki, które zauważyć można na skrajach lasów. Leśnicy przypominają, aby zachować ostrożność.

Niedawno dzikie osobniki zauważono w okolicy Iłowej, ale widziano je także na obrzeżach wsi w żarskiej gminie. Warto pamiętać o kilku ważnych zasadach, które w przypadku napotkania wilka pozwolą nam się bezpiecznie oddalić. Jak mówi Michał Szczepaniak z Nadleśnictwa Żagań przede wszystkim trzeba zachować względny spokój. – Nie uciekamy, lecz powoli oddalamy się. Jeśli dostrzeżemy takie zwierzę w dalszej odległości idąc leśną ścieżką watro trochę pohałasować, to powinno je spłoszyć. Miejmy także na uwadze to, aby przy swoich domach nie wyrzucać resztek pokarmu, bo właśnie to powoduje, że wilk podchodzi coraz bliżej – zaznacza nadleśniczy: