Ostatnie niskie temperatury i śnieg sprawiły, że dzikie zwierzęta podchodzą bliżej gospodarstw w poszukiwaniu pożywienia. Częściej można także zauważyć wilki. Leśnicy przypominają, aby w takich sytuacjach zachować ostrożność.

Napotkanie wilków zgłoszono między innymi w okolicach Iłowej. – W lubuskich lasach jest ich coraz więcej. Zdarza się, że idąc na spacer do pobliskiego lasu widzimy pojedyncze osobniki. Ważne jest wówczas zachowanie spokoju i powolne wycofanie się – mówi Michał Szczepaniak z Nadleśnictwa Żagań:

– Mieszkając w bezpośredniej bliskości lasu, przetrzymujmy odpadki spożywcze w pojemnikach z pokrywami. Nie powinniśmy także pozostawiać psiej karmy na zewnątrz, bo ten zapach przyciąga dzikie zwierzę – zaznacza nadleśniczy:

Dodajmy, że wilki w Polsce są gatunkiem chronionym.