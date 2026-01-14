Przy Centrum Kompleksowego Wsparcia w Żaganiu można skorzystać z darmowych kąpieli. Osoby będące w kryzysie bezdomności czy trudnej sytuacji rodzinnej mogą odświeżyć się w obiekcie przy ulicy Rybackiej.

Ręczniki i środki higieny zapewniają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej. – Wychodzimy naprzeciw potrzebom Żaganian. Nie każdy ma w domu łazienkę, a u nas może z niej nieodpłatnie skorzystać. Dwa razy w tygodniu udostępniamy chętnym węzeł sanitarny. Są osoby, które pojawiają się tu regularnie – zaznacza dyrektor OPS Piotr Puchalski:

Z darmowych kąpieli można skorzystać we wtorki i czwartki.