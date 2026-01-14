Zakończyła się przebudowa drogi gminnej w Drzewicach. To jedna z miejscowości gminy Bytnica, która najdłużej czekała na przebudowę gminnej drogi. Zakres prac objął przebudowę 231 metrów drogi, wraz z wykonaniem nowej nawierzchni oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej.

– Bardzo się cieszymy, bo w Drzewicy droga już była wysłużona, a mieszkańcy pytali dlaczego u nas nic się w tej sprawie nie robi – tłumaczy Sebastian Bartczak, wójt gminy Bytnica.

Prace kosztowały 340 tysięcy złotych. Wykonała je firma z Kożuchowa.