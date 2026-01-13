W ramach działań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną specjaliści Państwowej Straży Pożarnej stworzyli interaktywną mapę punktów schronień w Polsce. Dostępna jest ona w formie aplikacji pod nazwą „Gdzie się ukryć”.

Narzędzie wskazuje najbliższe punkty schronienia, takie jak przejścia podziemne, garaże czy piwnice. – Korzystanie z mapy ma pomóc w podjęciu właściwej i szybkiej decyzji o wybraniu miejsca ukrycia podczas ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz sytuacji kryzysowej – mówi aspirant Dawid Lewandowski z Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach:

– Co istotne, każdy z użytkowników aplikacji może uaktualniać bazę schronień podając nowe obiekty za pomocą prostego formularza – zaznacza funkcjonariusz:

Dodajmy, że baza zawiera około 70 tysięcy obiektów.