Gościem Sławomira Kordyjalika jest Jarosław Pidłypczak, zielonogórski oddział Związku Ukraińców w Polsce
Gościem Sławomira Kordyjalika jest Jarosław Pidłypczak, zielonogórski oddział Związku Ukraińców w Polsce
Gościem Marcina Sasima jest Agnieszka Cierach, radna niezależna Gorzowa https://youtu.be/r059K7vpBB4
Rosja wchodzi na nowy poziom eskalacji - tak przedstawiciel Ukrainy ocenił niedawne powietrzne ataki Rosjan z użyciem hipersonicznej rakiety Oresznik....
Ponad 4 miesiące - tyle trzeba czekać średnio na wizytę u specjalisty. Z barometru Fundacji barometru Fundacji Watch Health Care...
Ogrzewalnia przy ulicy Rybackiej w Żaganiu czeka na osoby poszukujące schronienia przed mrozem. Zarządzany przez Ośrodek Pomocy Społecznej obiekt czynny...
Po ośmiu miesiącach intensywnych prac remontowo-budowlanych stadion Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pomyślnie przeszedł certyfikację Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Co...
Ujemne temperatury i śnieg sprzyjają zimowym zabawom. Przedstawiciele służb przypominają o zachowaniu szczególnej ostrożności w pobliżu zamarzniętych akwenów. Policja stanowczo...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
Radio Zachód S.A.
ul. Kukułcza 1
65-472 Zielona Góra