Ogrzewalnia przy ulicy Rybackiej w Żaganiu czeka na osoby poszukujące schronienia przed mrozem. Zarządzany przez Ośrodek Pomocy Społecznej obiekt czynny jest całą dobę. Jedyny warunek, aby móc się ogrzać to bycie trzeźwym.

Dyżurujący w ogrzewalni oferują ciepłą herbatę i bezpieczny kąt przy minusowych temperaturach na zewnątrz. – Z naszej oferty mogą korzystać wszyscy. Jesteśmy otwarci nie tylko na osoby, które nie posiadają własnego lokalu mieszkalnego. Przyjść mogą także seniorzy, osoby samotne które zmarzły. Jeżeli dokucza nam chłód śmiało wejdźmy do ogrzewalni, bo zdrowie jest najważniejsze – mówi dyrektor ośrodka Piotr Puchalski:

Dodajmy, że przy ulicy Rybackiej można także skorzystać z darmowych kąpieli.