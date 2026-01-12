Kolejna osoba w Zielonej Górze padła ofiarą oszustów podszywających się pod pracowników banku. 38-letnia kobieta straciła ponad 140 tysięcy złotych, wierząc, że pomaga w rozbiciu grupy przestępczej – poinformowała zielonogórska policja.

Do mieszkanki Zielonej Góry zadzwoniła kobieta, która podając się za pracownika banku, poinformowała o rzekomym kredycie zaciągniętym na jej dane. Oszuści wzbudzili silne emocje i przez kilka godzin manipulowali kobietą, wydając jej dokładne instrukcje i zakazując kontaktu z policją oraz bliskimi.

Zgodnie z poleceniami przestępców kobieta zaciągnęła kredyty, a pieniądze wpłacała do bitomatów na wskazane konto. Łącznie straciła ponad 143 tysiące złotych.

Policja przypomina: pracownicy banków nigdy nie żądają zaciągania kredytów ani wpłat na wskazane konta, a każda próba wywierania presji i straszenia to sygnał ostrzegawczy. W takiej sytuacji należy natychmiast przerwać rozmowę i samodzielnie skontaktować się z bankiem lub policją.