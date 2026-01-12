Koszykarze Zastalu Zielona Góra zakończyli porażką pierwszą połowę rundy zasadniczej PLK. W 15 meczach 8 razy wygrali i ponieśli 7 porażek.

Po słabym początku sezonu nasz zespół rozpędził się, złapał dobrą formę, a po dojściu Chavaughna Lewisa miał genialny grudzień, w którym wygrał wszystkie 4 mecze.

I wprawdzie w roku 2026 zaliczył 2 porażki – ze Śląskiem Wrocław i Dzikami Warszawa(a wygrali z Treflem Sopot), ale pierwszą część rozgrywek mogą uznać za udaną, bo jest w pierwszej ósemce i awansował do Pucharu Polski.

Rozmawiamy o tej części sezonu z rozgrywającym Zastalu, Andym Mazurczakiem, który mówi o silnych stronach drużyny i tym, co trzeba jeszcze poprawić. No i ocenia nam też niedzielny mecz w stolicy: