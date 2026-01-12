Po raz kolejny, rozliczając się z fiskusem, można zrobić sporo dobrego. Organizacje pozarządowe apelują o przekazywanie półtora procent podatku, które jest dla nich realnym wsparciem. Deklaracje PIT za ubiegły rok można składać od połowy lutego.

W Gorzowie, uprawnionych do otrzymania wsparcia w ramach 1,5 procent jest ponad 40 organizacji. Prowadzą one szeroką działalność – od pomocowej po kulturalną, sportową czy edukacyjną. Jedną z nich jest gorzowskie Hospicjum św. Kamila. Mówi Karolina Kapałczyńska, członek zarządu hospicjum

Na wsparcie czekają także ci, którzy na co dzień sami są w pełnej gotowości do niesienia pomocy. Wśród nich są jednostki ochotniczej straży pożarnej. Mówi druh Tymoteusz Kopaczel z OSP Kłodawa

Wniosek o przekazanie 1,5% podatku jest zawarty w zeznaniu podatkowym. Wystarczy wpisać tam numer KRS wybranej przez siebie organizacji.