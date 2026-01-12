Decyzja o zajęciu statku towarowego Fitburg, podejrzewanego o uszkodzenie podmorskiego kabla przesyłowego między Helsinkami a Tallinem, została uchylona; eskorta tej jednostki rozpoczęła się w poniedziałek (12 stycznia) przed południem, statek opuszcza terytorium Finlandii – poinformowała fińska policja.

Statek przewożący ładunek stali, który znajdował się w trakcie rejsu między Petersburgiem a izraelską Hajfą, został zatrzymany przez fińskie służby 31 grudnia – po tym, gdy doszło do przerwania kabla telekomunikacyjnego operatora Elisa.

Wstępne dochodzenie, przeprowadzone na statku przez fińską i estońską policję, zostało zakończone – przekazał nadkomisarz Risto Lohi z Centralnego Biura Policji Kryminalnej. Obecnie śledztwo koncentruje się na roli członków załogi oraz obsługi kotwicy, której przeciągnięcie po dnie, na odcinku kilkudziesięciu kilometrów, było prawdopodobną przyczyną uszkodzenia kabla. Głównym podejrzanym w sprawie jest dotąd obywatel Azerbejdżanu, który przebywa w areszcie. Nie ujawniono dotąd jego stanowiska na statku. Trzy inne osoby z 14-osobowej załogi, składającej się także z obywateli Rosji, Gruzji i Kazachstanu, są wciąż objęte zakazem podróżowania.

Uszkodzenie kabla w Zatoce Fińskiej

Do uszkodzenia kabla doszło w wyłącznej strefie ekonomicznej Estonii. Statek Fitburg, liczący 132 metry długości i pływający pod banderą karaibskiego państwa Saint Vincent i Grenadyny, został sprowadzony w stronę wybrzeża Finlandii przez straż graniczną przy udziale jednostki sił zbrojnych.

Śledczy nie wykluczyli, jak dotąd, hipotezy, że kabel został uszkodzony celowo. Z inspekcji statku, przeprowadzonej na podstawie uprawnień państwa portu, wynika, że Fitburg, zbudowany w 2022 r., jest – jak na swój wiek – w normalnym stanie technicznym i spełnia wymogi odpowiednich konwencji międzynarodowych. Nie stwierdzono też takich usterek technicznych, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu.