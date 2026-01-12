Chińska armia przeprowadziła latem 2025 roku ćwiczenia desantowe z wykorzystaniem cywilnych promów i pojazdów amfibijnych – podał w poniedziałek (12 stycznia) japoński dziennik „Yomiuri Shimbun”, podkreślając, że analiza zdjęć satelitarnych wskazuje na przygotowania Pekinu do potencjalnej inwazji na Tajwan.

Dziennik, powołując się na dane geolokalizacyjne i satelitarne, namierzył jednostki u wybrzeży chińskiej prowincji Guangdong. Na obrazach z 16 lipca widać statek typu Ro-Ro, przystosowaną do przewozu ładunków tocznych, na którą pojazdy wjeżdżają i zjeżdżają z wykorzystaniem własnego napędu, a za nim formację 11 jednostek, które najprawdopodobniej są pojazdami amfibijnymi.

Jednostkę zidentyfikowano jako prom pasażersko-towarowy Putuodao o długości ok. 137 m i wyporności ponad 16 tys. ton. Prom na co dzień obsługuje połączenia w zatoce Pohaj na Morzu Żółtym.

Uprawdopodobnia to scenariusz ćwiczeń polegających na wodowaniu lub załadunku pojazdów amfibijnych z promów ro-ro na pełnym morzu, z myślą o operacji desantowej

– ocenił na łamach gazety Bonji Ohara, ekspert ds. bezpieczeństwa z think tanku Sasakawa Peace Foundation.

Łączenie potencjału militarnego i cywilnego ma na celu uzupełnienie niedoborów we flocie desantowej armii oraz umożliwienie ataku w miejscach trudnych do przewidzenia dla obrońców

– zauważył „Yomiuri Shimbun”.

„Chiny kładą nacisk na wzmocnienie zdolności przerzutu sił z morza”

Przedstawiciel japońskiego rządu przyznał anonimowo, że „Chiny kładą nacisk na wzmocnienie zdolności przerzutu sił z morza, a Japonia bacznie obserwuje te działania”.

Komunistyczne władze w Pekinie uznają demokratycznie rządzony Tajwan za zbuntowaną prowincję i integralną część swojego terytorium. Chiny nigdy nie wyrzekły się możliwości użycia siły w celu przejęcia kontroli nad wyspą, a w ostatnich latach znacząco nasiliły presję militarną w rejonie Cieśniny Tajwańskiej.