Tragiczny wypadek na Trasie Północnej. Nie żyje kierowca auta osobowego, które uderzyło w barierki.
Do zdarzenia doszło około 14.00 w niedzielę (11 stycznia). Zablokowany był odcinek od Przylepu w kierunku Batorego. Kierowca jechał sam.
Jak przekazały służby, przyczyną śmierci był prawdopodobnie zgon naturalny, mężczyzna zasłabł. Jako pierwsi akcję RKO przeprowadzali strażacy, później kierowca został przekazany w ręce medyków. Na miejscu lądował także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
