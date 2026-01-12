Tragiczny wypadek na Trasie Północnej. Nie żyje kierowca auta osobowego, które uderzyło w barierki.

Do zdarzenia doszło około 14.00 w niedzielę (11 stycznia). Zablokowany był odcinek od Przylepu w kierunku Batorego. Kierowca jechał sam.

Jak przekazały służby, przyczyną śmierci był prawdopodobnie zgon naturalny, mężczyzna zasłabł. Jako pierwsi akcję RKO przeprowadzali strażacy, później kierowca został przekazany w ręce medyków. Na miejscu lądował także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.