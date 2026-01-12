W ostatnich dniach zima z niskimi temperaturami i śniegiem daje się we znaki ludziom, ale i dzikim mieszkańcom lasów czy parków. Leśnicy przypominają ważne zasady, jak dokarmiać ptaki, aby im nie zaszkodzić.

Przede wszystkim, jeśli decydujemy się na wystawienie ptasiej stołówki, powinniśmy uzupełniać ją systematycznie. – Kluczowa jest tu regularność i czystość karmnika. Popularnym przysmakiem wielu gatunków są tak zwane pyzy, czyli mieszanki tłuszczu i nasion formowanych w kulki – mówi Michał Szczepaniak z Nadleśnictwa Żagań:

– Nie umieszczajmy w karmniku chleba i tego, co na co dzień sami przygotowujemy w kuchni. Usuwajmy resztki pozostawionego pokarmu, aby nie pleśniał – zaznacza nadleśniczy:

Leśnicy przypominają także o postawieniu przy karmniku poidełka ze świeżą wodą.