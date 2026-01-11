Na terenie byłej fabryki „Odra” w Nowej Soli został otwarty dziś magazyn zarządzania kryzysowego. Miasto otrzymało na modernizację i przystosowanie obiektu rządową dotacje z programu „Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej”. Do tej pory potrzebny sprzęt był w różnych miejscach, które były trudno dostępne. Relacja Marka Turowskiego.

Inwestycja kosztowała prawie 2,5 miliona złotych. Rozmówcami Marka Turowskiego byli Beata Kulczycka prezydent Nowej Soli, Marek Cebula Wojewoda Lubuski, Tomasz Sosnowski z Urzędu Miasta w Nowej Soli i Tomasz Duber komendant nowosolskiej straży pożarnej.