Ujemne temperatury i mrozy nie ominęły lokalnych winnic. Obecnie winiarze przygotowują się do zimowego cięcia winorośli, które będą mogli rozpocząć po znacznym ociepleniu. Na winnicach trwają prace konserwacyjne, związane m.in. z podwyższaniem drutów.

Winorośle na ten moment nie są zagrożone, gdyż na początku zimy weszły w tzw. stan uśpienia, o czym mówi Piotr Żelazny, właściciel winnicy w Łazie:

Zimowe cięcie winorośli rozpocznie się na przełomie stycznia i lutego:

Dopóki temperatura jest wyższa niż -20 stopni, nasze winorośle są względnie bezpieczne – dodaje Piotr Żelazny:

Dodajmy, że w najbliższym tygodniu temperatura ma być dodatnia.