Caritas diecezjalna apeluje o wsparcie dla osób bezdomnych i potrzebujących. Chodzi przede wszystkim o odzież męską, którą można przynosić do magazynu przy ul. Dworcowej 21 w Zielonej Górze.

To szczególnie ważne teraz, w styczniu, gdy temperatura w dzień i w nocy utrzymuje się poniżej zera. – Każdy ciepły sweter, kurtka czy para rękawic mogą uratować komuś życie w mroźne dni – mówi Sylwia Grzyb, rzeczniczka prasowa organizacji:

Zbiórka odzieży trwa cały czas – Caritas zachęca, by nie odkładać odwiedzin i pomóc tym, którzy teraz najbardziej potrzebują naszej pomocy.