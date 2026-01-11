Ambasadorowie trzech światowych mocarstw, Maryja i Józef oraz właściciele domów – między innymi takie postacie zostały przedstawione podczas „Współczesnych jasełek”, które odbyły się dzisiaj w kościele pw. św. Urbana. Spektakl przygotowali parafianie, którzy od lat działają w grupie teatralnej.

Jasełka były umiejscowione w obecnych czasach i miały skłonić do refleksji, jak my byśmy zareagowali na odwiedziny Dzieciątka Jezus:

„Współczesne jasełka” zostaną zaprezentowane jeszcze raz, 25 stycznia, w parafii pw. św. Alberta Chmielowskiego. Początek o godz. 12:30.