Najwięcej skarg na przejezdność dróg dociera do nas z małych miejscowości. To oczywiste, bo o główne trasy, czyli drogi krajowe lub wojewódzkie dbają wyspecjalizowane firmy, dysponujące stosownym sprzętem do zwalczania śniegu i gołoledzi. Do małych miejscowości prowadzą drogi gminne o które dba samorząd gminny.

– Mamy stosowne umowy na odśnieżanie i gdy tylko wybrana przez nas firma otrzyma sygnał, jej pracownicy ruszają do akcji zimowej – informuje Bogdan Zaraza, wójt Dąbia.

Wójt Dąbia zwraca uwagę, że niektórych dróg gminnych nie da się odśnieżyć tak, by były czarne. Na drogach gruntowych nawierzchnia nawet po interwencji służb drogowych będzie biała.