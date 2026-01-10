Donald Trump zrealizował swoje groźby. Pytanie, co z kolejnymi krajami na liście – mówił dziś w Radiu Zachód w kontekście amerykańskiego ataku na Wenezuelę prof. Paweł Leszczyński z gorzowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie.

Pojmanie prezydenta i przejęcie kontroli nad Wenezuelą nie jest zaskoczeniem. Trump już w końcówce ubiegłego roku mówił, że opcja militarna jest najbardziej prawdopodobna – tłumaczy Leszczyński:

– Kolejne państwa mogą czuć się zagrożenie – dodał politolog:

Donald Trump po pojmaniu prezydenta Wenezueli zapowiedział, że USA będą „rządzić wszystkim” w tym państwie. Sprawującej urząd wiceprezydentki Delcy Rodriguez zagroził, że poniesie ona konsekwencje, jeśli nie podporządkuje się jego woli.

Prof. Leszczyński był gościem Marcima Sasima w programie „Mija Tydzień”.