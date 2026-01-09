Dzięki czujności mieszkańców i szybkiej interwencji służb – udało się pomóc młodej sarnie, znalezionej w pobliżu muru przy szpitalu na ulicy Walczaka. Słuchacze o sprawie poinformowali także nas. Na miejscu byliśmy razem ze strażakami, którzy natychmiast po przyjeździe na miejsce zajęli się zwierzęciem.

Mówi Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy lubuskich strażaków:

Widok leżącej na śniegu sarenki chwytał za serce wielu przechodniów:

Dziś na terenie naszego województwa to już kolejny przypadek, gdy strażacy pomogli zwierzęciu:

Po sarnę leżącą w pobliżu szpitala przy ulicy Walczaka przyjechał weterynarz, który zabrał ją na dalsze badania.