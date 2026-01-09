Jest wstępna zgoda w Unii na umowę handlową z krajami Mercosuru, czyli Argentyną, Brazylią, Urugwajem i Paragwajem. Decyzję podjęli ambasadorowie unijnych krajów w Brukseli.

Procedury mają być sfinalizowane do 17, co będzie formalnością i wtedy umowa zostanie ostatecznie zatwierdzona. Przeciwko zagłosowały Polska, Austria, Francja, Irlandia i Węgry. Belgia wstrzymała się od głosu.

Wcześniej ambasadorowie zatwierdzili wzmocnioną ochronę rolników przed stratami związanymi z napływem taniej żywności z krajów czterech krajów Ameryki Łacińskiej.

Umowa z Mercosurem wywołuje skrajne emocje – cieszy się europejski przemysł – motoryzacyjny i chemiczny, bo umowa redukuje bariery handlowe i obniża cła. Obawy związane z napływem taniej żywności z krajów Ameryki Łacińskiej mają jednak unijni rolnicy, w tym z Polski.

Komisja Europejska, by rozwiać te obawy, ustaliła limity eksportowe na niskim poziomie. Dodatkowo obniżyła próg uruchomienia tzw. klauzul bezpieczeństwa, łącznie z nakładaniem ceł. Takie decyzje będą podejmowane, jeśli nastąpi 5-procentowy, a nie 8-procentowy wzrost importu taniej żywności z Mercosuru i taki sam będzie spadek cen na unijnym rynku. To zresztą jest przywrócenie postulatu polskich europosłów – Krzysztofa Hetmana i Dariusza Jońskiego. Klauzule będą uruchamiane nawet jeśli poprosi o to jeden kraj, a nie, jak wcześniej proponowano – grupa państw.

Jest też deklaracja Komisji Europejskiej dotycząca standardów produkcji i ta żywność, która nie będzie zgodna z unijnymi standardami, bo na przykład będzie zawierać pestycydy zabronione we Wspólnocie, na jej rynek nie będzie mogła być importowana.

Zgoda na umowę z Mercosurem oznacza, że przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen będzie mogła polecieć w poniedziałek do Paragwaju na podpisanie porozumienia handlowego.