Kilka tysięcy rolników z całej Polski oraz około tysiąca maszyn rolniczych pojawi się dzisiaj na ulicach Warszawy. To protest przeciwko planom zawarcia umowy handlowej Unii Europejskiej z krajami Mercosur.
– Wśród demonstrujących będzie także kilkuset rolników z województwa zachodniopomorskiego – zapowiada rolnik z powiatu choszczeńskiego Stanisław Barna. Dodaje, że zablokowanie planowanej umowy z krajami Ameryki Południowej, to „być albo nie być” dla całej branży spożywczej w Polsce.
Protest rozpocznie się o godz. 11 koło Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Stąd rolnicy przejdą pod Sejm, a następnie pod Kancelarię Premiera, gdzie zamierzają rozbić tzw. „miasteczko”. – Domagać się będą także od polskiego rządu spełnienia już wcześniej złożonych postulatów – dodaje Stanisław Barna.
Demonstracja rolników w Warszawie odbędzie się jako „Marsz Gwiaździsty” w obronie wsi i polskiego rolnictwa.
